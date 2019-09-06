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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Японские компании могут поучаствовать в реконструкции аэропорта Якутска

11:59 06.09.2019 (обновлено: 12:56 06.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Власти Якутии и японские компании подписали на Восточном экономическом форуме соглашения о намерениях по проекту реконструкции аэропорта Якутска, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава республики Айсен Николаев.

"Подписан ряд соглашений с нашими иностранными партнёрами, в первую очередь японскими компаниями. Некоторые из них - о возможности их участия в проектах, например, по переработке мусора, по реконструкции международного аэропорта Якутск. Но есть и уже юридически обязывающие соглашения. Например, соглашение по финансированию строительства третьей очереди круглогодичной теплицы в районе Якутска", - сказал Николаев.

По его словам, первые два этапа были реализованы в том числе с участием японских компаний.
Также Николаев отметил, что на ВЭФ Якутия подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив по реализации их проектов в республике, например проект " Сто лидеров городского развития".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутияЭкономика
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