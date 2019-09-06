Японские компании могут поучаствовать в реконструкции аэропорта Якутска

"Подписан ряд соглашений с нашими иностранными партнёрами, в первую очередь японскими компаниями. Некоторые из них - о возможности их участия в проектах, например, по переработке мусора, по реконструкции международного аэропорта Якутск. Но есть и уже юридически обязывающие соглашения. Например, соглашение по финансированию строительства третьей очереди круглогодичной теплицы в районе Якутска", - сказал Николаев.