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РИА Новости

Основателя "Рольфа" объявили в международный розыск

12:00 06.09.2019 (обновлено: 13:01 06.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевОснователь компании-автоимпортера "Рольф" Сергей Петров
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Основатель компании-автоимпортера "Рольф" Сергей Петров. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении четырех миллиардов рублей, объявили в международный розыск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Следствие ходатайствует о его заочном аресте.
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В конце июня СК возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против Петрова. По данным ведомства, он и другие топ-менеджеры компании переводили крупные денежные суммы по подложным документам.
Тогда же директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро задержали и отправили под домашний арест. Свою вину он не признал.
В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.
Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Ему грозит до десяти лет колонии.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров Петрова и Кайро и ввели в него руководителя кипрских структур компании Екатерину Колмакову.
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Дело руководства "Рольфа"Сергей ПетровРольфМоскваПроисшествия
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