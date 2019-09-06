Основателя "Рольфа" объявили в международный розыск

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении четырех миллиардов рублей, объявили в международный розыск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Следствие ходатайствует о его заочном аресте.

В конце июня СК возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против Петрова. По данным ведомства, он и другие топ-менеджеры компании переводили крупные денежные суммы по подложным документам.

Тогда же директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро задержали и отправили под домашний арест. Свою вину он не признал.

В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.

Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Ему грозит до десяти лет колонии.