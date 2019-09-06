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РИА Новости
Культура

Продюсер Розенбаума рассказала о состоянии музыканта после операции

11:57 06.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Александр Розенбаум во время выступления
Певец Александр Розенбаум во время выступления
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Александр Розенбаум чувствует себя после плановой операции хорошо и в скором времени вернется к творческой деятельности, сообщила в пятницу РИА Новости продюсер артиста Белла Купсина.
Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаум попал в реанимацию. После в разговоре с РИА Новости Купсина сообщала, что артист перенес плановую операцию, после которой чувствовал себя нормально.
"У него все хорошо, никакие концерты мы не отменяем, все в порядке. Обязательно вернется скоро к творческой деятельности", - рассказала собеседница агентства.
Ближайший концерт запланирован у артиста на 21 сентября на открытии сезона в БКЗ "Октябрьский".
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КультураАлександр Розенбаум
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