Продюсер Розенбаума рассказала о состоянии музыканта после операции

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Александр Розенбаум чувствует себя после плановой операции хорошо и в скором времени вернется к творческой деятельности, сообщила в пятницу РИА Новости продюсер артиста Белла Купсина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаум попал в реанимацию. После в разговоре с РИА Новости Купсина сообщала, что артист перенес плановую операцию, после которой чувствовал себя нормально.

"У него все хорошо, никакие концерты мы не отменяем, все в порядке. Обязательно вернется скоро к творческой деятельности", - рассказала собеседница агентства.