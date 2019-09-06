Эксперты выяснили, на что россияне увеличили расходы в новом учебном году

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россияне к началу нового учебного года в среднем уменьшили расходы на букет цветов для учителя, при этом увеличили траты на воздушные шары, говорится в совместном исследовании Сбербанка и "Платформы ОФД".
Для анализа использовалась информация более чем с 800 тысяч касс со всей страны за период с 31 августа по 5 сентября 2019 года, а также аналогичный период 2018 года.
Специалисты выяснили что объем продаж цветочных букетов в России в денежном выражении за год стал меньше на 10%. При этом в Москве продажи сократились лишь на 5% - средний чек покупки составил 2100 рублей.
Больше всего на цветы в этот раз потратили жители Московской области, Краснодарского края и Новосибирской области. Среди самых популярных покупок оказались цветочные композиции из хризантем, роз и гладиолусов.
В то же время продажи воздушных шаров в тот же период превысили прошлогодний показатель в 2,4 раза. Средний чек вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 85 рублей. Больше всего на воздушные шары потратили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.