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РИА Новости

Эксперты выяснили, на что россияне увеличили расходы в новом учебном году

11:56 06.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на праздновании Дня знаний
Первоклассники на праздновании Дня знаний
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Первоклассники на праздновании Дня знаний. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россияне к началу нового учебного года в среднем уменьшили расходы на букет цветов для учителя, при этом увеличили траты на воздушные шары, говорится в совместном исследовании Сбербанка и "Платформы ОФД".
Для анализа использовалась информация более чем с 800 тысяч касс со всей страны за период с 31 августа по 5 сентября 2019 года, а также аналогичный период 2018 года.
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Специалисты выяснили что объем продаж цветочных букетов в России в денежном выражении за год стал меньше на 10%. При этом в Москве продажи сократились лишь на 5% - средний чек покупки составил 2100 рублей.
Больше всего на цветы в этот раз потратили жители Московской области, Краснодарского края и Новосибирской области. Среди самых популярных покупок оказались цветочные композиции из хризантем, роз и гладиолусов.
В то же время продажи воздушных шаров в тот же период превысили прошлогодний показатель в 2,4 раза. Средний чек вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 85 рублей. Больше всего на воздушные шары потратили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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