Президент Литвы заявил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении РФ, и ряд стран может в будущем поставить под сомнение продление антироссийских санкций.

Науседа в интервью изданию Politico призвал своих коллег по ЕС "найти общий знаменатель по отношению к России".

"У нас в Евросоюзе нет единой позиции по России", - заявил он, отметив, что в определенный момент это может повлиять на санкционный вопрос. По его оценке, продление санкций ЕС в отношении России в будущем может "быть поставлено под сомнение рядом стран".

"Пока я не могу сделать никаких окончательных выводов", - добавил он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.