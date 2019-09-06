В Монголии открыли памятник солдатам, павшим на Халхин-Голе

ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Памятник советским и монгольским воинам, павшим в боях на реке Халхин-Гол, открыли в Монголии к 80-летию победы советско-монгольских войск над Квантунской армией, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
"Монумент был установлен на сопке Ремизова на территории Дорнодского аймака. На торжестве присутствовала делегация из Монголии и Бурятии, юнармейцы, творческие коллективы ветеранских и молодежных общественных организаций республики и поисковый отряд "Рысь", который ежегодно принимает участие в поисках останков советских солдат на Халхин-Голе", - говорится в сообщении.
Памятник представляет собой 8-тонную стелу с фигурами трех воинов - бурятской, русской и монгольской национальностей. На постаменте, облицованном керамогранитом и обрамленном георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имен 398 воинов-уроженцев Бурятии, павших в боях в 1939 году на реке Халхин-Гол. На постамент нанесены надписи: "Мир не забудет подвиг ваш" на монгольском, русском и бурятском языках.
"Кульминацией праздничных мероприятий станет торжественное шествие, которое состоится в середине сентября текущего года в Улан-Удэ на площади Советов. Для горожан и участников мероприятия планируется развернуть полевую кухню, выставку археологических находок, найденных в ходе поисковых экспедиций в Монголии на местах боев 1939 года на реке Халхин-Гол республиканским поисковым отрядом "Рысь", - отметили в пресс-службе.