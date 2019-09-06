Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T12:00Z
https://ria.ru/20190906/1558384947.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/36/1558383624_0:0:3324:1871_1036x0_80_0_0_ae295912d3cda8e859d78d7f72408d60.jpg
РИА Новости

Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи со смертью Мугабе

11:52 06.09.2019 (обновлено: 12:00 06.09.2019)
213
© REUTERS / Philimon Bulawayo/File PhotoРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© REUTERS / Philimon Bulawayo/File Photo
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи с кончиной многолетнего лидера страны Роберта Мугабе, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе – многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности", - говорится в телеграмме российского лидера.
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Архивное фото
22 ноября 2017, 13:05РИА Новости
Диктатура Мугабе закончилась: президент Зимбабве согласился уйти в отставку
Путин отметил, что Мугабе был сторонником развития дружественных отношений с Россией, много сделал для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного", - заключил президент.
Роберт Мугабе
Вчера, 10:19РИА Новости
Мугабе войдет в историю Африки, уверен эксперт
211401
Обсудить 0
Эммерсон МнангагваРоссияРоберт МугабеВладимир ПутинЗимбабвеВ мире
Рекомендуем
Памятник участникам боев на реке Халхин-Гол
В Монголии открыли памятник солдатам, павшим на Халхин-Голе
РИА
Новости
Пентагон
Пентагон призвал Лондон репатриировать британцев, воевавших в ИГ*
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ отменил возрастные ограничения для главы фонда
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца
Лента
новостей
Роберт Мугабе
Мугабе войдет в историю Африки, уверен эксперт
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров приветствовал участников антитеррористической конференции в Москве
Актер Валентин Гафт
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии актера
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
Суд оштрафовал главу антикоррупционного бюро Украины за элитный отдых
Сотрудники полиции во Франции
Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы
Солдат афганской армии
В Афганистане ликвидировали самого опасного "теневого губернатора" талибов
Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских
Еврейская община Литвы осудила установку доски пособнику нацистов
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Президент Зимбабве прервал визит в ЮАР в связи со смертью Мугабе
Гитанас Науседа
Президент Литвы заявил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния