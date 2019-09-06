Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи со смертью Мугабе

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи с кончиной многолетнего лидера страны Роберта Мугабе, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе – многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности", - говорится в телеграмме российского лидера.

Путин отметил, что Мугабе был сторонником развития дружественных отношений с Россией, много сделал для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.