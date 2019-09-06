Эксперт оценил призыв конгрессменов США ввести санкции против России

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Призыв конгрессменов США ввести санкции против Москвы после незаконных митингов может сузить пространство для маневра администрации американского президента Дональда Трампа при обсуждении каких-либо договоренностей с Россией, считает политолог Михаил Троицкий.

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

"Такое заявление руководителей комитета по международным делам палаты представителей вряд ли будет иметь какие-то немедленные материальные последствия, но оно задает тон для дальнейших слушаний по российскому вопросу и также может сузить пространство для маневра администрации Трампа при обсуждении каких-либо договоренностей с Россией", - заявил эксперт РИА Новости.

По словам Троицкого, "конгресс может увязывать, например, ратификацию договоров с Россией или свое согласие на отмену американских антироссийских санкций с обсуждением сложившейся ситуации между президентом Трампом и президентом Путиным".