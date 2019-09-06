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РИА Новости

Эксперт оценил призыв конгрессменов США ввести санкции против России

11:47 06.09.2019 (обновлено: 15:08 06.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Призыв конгрессменов США ввести санкции против Москвы после незаконных митингов может сузить пространство для маневра администрации американского президента Дональда Трампа при обсуждении каких-либо договоренностей с Россией, считает политолог Михаил Троицкий.
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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"Такое заявление руководителей комитета по международным делам палаты представителей вряд ли будет иметь какие-то немедленные материальные последствия, но оно задает тон для дальнейших слушаний по российскому вопросу и также может сузить пространство для маневра администрации Трампа при обсуждении каких-либо договоренностей с Россией", - заявил эксперт РИА Новости.
По словам Троицкого, "конгресс может увязывать, например, ратификацию договоров с Россией или свое согласие на отмену американских антироссийских санкций с обсуждением сложившейся ситуации между президентом Трампом и президентом Путиным".
"Конечно, такая декларация не создает дополнительной перспективы улучшения отношений между Россией и США", - отметил он.
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"Незамысловатая тактика". Мнение о призыве в США к новым санкциям против РФВ конгрессе США призвали Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции за "нарушение прав человека" в ходе протестов в Москве. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления конгрессменов.
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