Пентагон призвал Лондон репатриировать британцев, воевавших в ИГ*

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что власти Великобритании должны репатриировать из Сирии джихадистов, воевавших на стороне террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, и привлечь их к ответственности, сообщает газета Министр обороны США Марк Эспер заявил, что власти Великобритании должны репатриировать из Сирии джихадистов, воевавших на стороне террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, и привлечь их к ответственности, сообщает газета Independent

"Мы считаем, что их (боевиков) нужно репатриировать и разобраться с ними соответственно, это послание Великобритании… Наша позиция такова, что все они должны вернуться в родные страны, чтобы предстать перед судом", - сказа Эспер журналистам, находясь с визитом в Лондоне.

По его словам, он намерен обсудить вопрос возвращения в страну людей, которые ранее воевали на стороне ИГ* и после падения халифата были задержаны, с представителями британских властей. Министр обороны США подчеркнул, что лишение боевиков паспортов "не решает проблему".

Ранее сообщалось, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство. Леттс, которого СМИ прозвали "Джихадист Джек", переехал в Сирию из Великобритании в 2014 году, чтобы присоединиться к боевикам запрещенной в России террористической группировки ИГ*. В 2017 году Леттс попал в плен курдских формирований YPG и до сих пор содержится под стражей на севере Сирии.

Тысячи бывших боевиков ИГ*, включая иностранцев, содержатся в тюрьмах Сирии. Ряд стран, чьи граждане оказались в плену, не стремятся брать ответственность за их возвращение домой и возможное уголовное преследование. Курдское ополчение и союзные ему США призывают страны позаботиться о своих гражданах и репатриировать их для дальнейшего разбирательства.