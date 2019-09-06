В Забайкалье запустили специальный сайт для оперативной работы с жалобами

ЧИТА, 6 сен - РИА Новости. Специальный сайт для оперативной работы с жалобами от населения запустили власти Забайкалья, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"С 3 сентября в тестовом режиме начал свою работу сайт "Голос забайкальца". Он позволит оперативно и открыто работать органам местного управления, исполнительной власти Забайкальского края с теми сообщениями, которые идут от граждан", - говорится в сообщении.

Действующим законодательством предусмотрен срок рассмотрения такого обращения в течение 30 дней, кроме того, человек практически не может его отслеживать. С помощью сайта гражданин в онлайн-режиме может видеть, какая инстанция рассматривает его обращение.

"Фактор открытости будет приводить чиновников к большей ответственности. Более того, здесь предусмотрена возможность обратной связи, можно обжаловать ответ, после чего реагирование будет применено к ответственным структурам", - приводит пресс-служба слова замруководителя администрации губернатора Сергея Меркулова.

Авторизоваться на сайте можно одним из тремя способов: смс-подтверждением, с помощью электронной почты или сервиса Госуслуги. Уже в первые дни работы администраторами сайта зарегистрировано более 200 сообщений.

"Сайт простой, понятный, там нет ничего лишнего. Человек после авторизации выбирает рубрику, тему обращения. У гражданина будет личный кабинет, в котором он будет видеть, сколько сообщений он отправил, на какой стадии решения они находятся. Если гражданин доволен ответом, то он закрывает свой вопрос, если нет, то может отправить его на повторное рассмотрение", - приводит пресс-служба слова Меркулова.