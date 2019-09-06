Отопительный сезон на Кубани находится под угрозой срыва из-за долгов

КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Отопительный сезон на Кубани находится по угрозой срыва из-за долгов теплоснабжающих организаций по оплате поставленного газа, сообщает "Газпром межрегионгаз Краснодар".

"Просроченная задолженность за поставленный газ теплоснабжающих организаций Краснодарского края, по оперативным данным на 1 сентября… составила 3,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на 235 миллионов рублей.

По данным поставщика, утвержденный в июне график погашения просроченной задолженности по 28 предприятиям на сумму 2,3 миллиарда рублей, который предполагал погашение большей части задолженности к началу отопительного сезона, не исполнен, отставание по нему составляет около 1 миллиарда рублей.