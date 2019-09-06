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РИА Новости

Отопительный сезон на Кубани находится под угрозой срыва из-за долгов

11:41 06.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Батарея. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Отопительный сезон на Кубани находится по угрозой срыва из-за долгов теплоснабжающих организаций по оплате поставленного газа, сообщает "Газпром межрегионгаз Краснодар".
"Просроченная задолженность за поставленный газ теплоснабжающих организаций Краснодарского края, по оперативным данным на 1 сентября… составила 3,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на 235 миллионов рублей.
По данным поставщика, утвержденный в июне график погашения просроченной задолженности по 28 предприятиям на сумму 2,3 миллиарда рублей, который предполагал погашение большей части задолженности к началу отопительного сезона, не исполнен, отставание по нему составляет около 1 миллиарда рублей.
"Ситуация с ростом долгов за газ теплоснабжающих организаций ставит под угрозу плановое начало отопительного сезона в Краснодарском крае", - добавляет компания.
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