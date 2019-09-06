Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T11:40Z
https://ria.ru/20190906/1558384317.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151017/17/1510171735_0:0:3117:1753_1036x0_80_0_0_c46adf8ab3ebb40f9c468df6a3d7af42.jpg
РИА Новости
Культура

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии актера

11:40 06.09.2019
1314
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер Валентин Гафт. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Народный артист СССР и ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт чувствует себя нормально и пока продолжает восстанавливаться в реабилитационном центре, рассказала в пятницу РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова.
Ранее актер был госпитализирован после инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее в разговоре с РИА Новости супруга актера сообщала, что самочувствие артиста нормализовалось, после чего его перевели в реабилитационный центр.
"Ничего, нормально, все стабильно, восстанавливается. Все так же находится в лечебно-реабилитационном центре. Пока домой не забираем", - рассказала собеседница агентства.
Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступает на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
28 августа, 09:57Культура
Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья музыканта
410400
Обсудить 0
КультураМХАТВалентин ГафтГаражЛенкомМоскваСССР
Рекомендуем
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
РИА
Новости
Певец Александр Розенбаум во время выступления
Продюсер Розенбаума рассказала о состоянии музыканта после операции
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Путин пошутил про тещу
Путин пошутил про тещу
Лента
новостей
Найденная в Вологодской области девочка
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
Вид на тайгу
Врачи рассказали о состоянии найденного в красноярской тайге ребенка
Истребители-бомбардировщики Су-34
СМИ сообщили о столкновении двух Су-34 в небе над Липецком
Сотрудница полиции
Установлена личность женщины, пропавшей после крушения катера в Крыму
Украинский ракетный комплекс Гром-2
В Сети высмеяли слова украинского депутата о "запугивании" России ракетами
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Тюмени возбудили дело после похорон ветерана в мешке
Полиция
В Иваново после избиения школьницы возбудили административное дело
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Гитанас Науседа
Президент Литвы заявил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении России
Автомобиль Следственного комитета РФ
Братья и сестры найденной под Волгоградом девочки были изъяты из семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния