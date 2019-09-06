В Иваново после избиения школьницы возбудили административное дело

ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Полиция возбудила административное дело о побоях по факту избиения школьницы 19-летней девушкой в Иваново, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.
Информация об инциденте появилась в местных СМИ 31 июля. В интернете появилось видео, где стоящая на коленях девочка просит прощения якобы за оскорбление другой девочки, а потом взрослая девушка, которая держала ее за волосы, наносит ей удары ногами и руками по голове. СК объявил о начале проверки по факту избиения 13-летней девочки 19-летней девушкой. Материалы проверки были переданы в полицию.
"Возбуждено административное производство по статье "Побои", - сказал Радостин.
По его словам, никакого вреда здоровью школьнице не причинено, поэтому действия избившей ее девушки подпадают под административную статью о побоях.
"Девушка будет привлечена к ответственности", - добавил руководитель пресс-службы УМВД.
Санкция административной статьи о побоях предусматривает до 30 тысяч рублей штрафа, либо до 15 суток ареста, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.