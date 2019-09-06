В Иваново после избиения школьницы возбудили административное дело

Информация об инциденте появилась в местных СМИ 31 июля. В интернете появилось видео, где стоящая на коленях девочка просит прощения якобы за оскорбление другой девочки, а потом взрослая девушка, которая держала ее за волосы, наносит ей удары ногами и руками по голове. СК объявил о начале проверки по факту избиения 13-летней девочки 19-летней девушкой. Материалы проверки были переданы в полицию.