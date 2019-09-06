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РИА Новости

Еврейская община Литвы осудила установку доски пособнику нацистов

11:28 06.09.2019
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CC BY 3.0 / Alma Pater / Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских
Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских
CC BY 3.0 / Alma Pater /
Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски осудила самовольную установку новой мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке на здании библиотеки Академии наук в Вильнюсе и призвала власти страны дать этому свою оценку, сообщается на сайте общины.
В июле этого года по решению мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса памятная доска Норейке была снята со здания библиотеки Академии наук.
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"Пятого сентября в центре Вильнюса на здании библиотеки им. Врублевских вновь была установлена памятная доска Йонасу Норейке – "генералу Ветре". За этим наблюдали полицейские. Это акт своеволия толпы. Он показывает истинное отношение организаторов этой акции к законам и их соблюдению", - говорится в заявлении председателя.
Куклянски отметила, что организаторы митинга и установления доски пошли путем силы и называют свою точку зрения как единственно правильную.
"Несмотря на критический взгляд Еврейской общины (литваков) Литвы на деятельность Й. Норейки в годы нацистской оккупации, за 22 года, пока висела эта мемориальная доска, у нас не возникло мысли просто прийти и ее снять. Мы уважаем законы Литвы", - добавила председатель.
Куклянски считает, что установление этой доски нанесет ущерб имиджу страны. "В сентябре Литву посетит делегация из США, мы будем отмечать памятную дату – День геноцида евреев Литвы. Неужели с этой доской мы встретим и год Гаона и истории евреев Литвы? Очень важно, чтобы руководители Литовского государства дали свою оценку происходящему, представили свою принципиальную позицию, а ответственные ведомства Литвы приняли должные меры", - подчеркнула глава общины.
По заявлению еврейской общины Литвы, в августе 1941 года Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда, и "именно он приказал поместить всех евреев, живших в том регионе, в гетто и отобрать у них все имущество… фактически издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин, женщин и детей".
По данным организации, в 1945 году Норейка организовал так называемый Национальный совет Литвы, целью которого стало восстановление независимой Литвы. Он присоединился к "лесным братьям", стал одним из предводителей партизанских отрядов. Действовал под кодовым именем "Генерал Ветра". В конце ноября 1946 года он был пойман, арестован и приговорен к смертной казни. Казнен 26 февраля 1947 года в Вильнюсе, в здании МГБ.
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