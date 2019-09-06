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РИА Новости
Культура

"Таврида 5.0" стартует в Крыму в формате арт-резиденции

11:39 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкУчастники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала "Таврида-ТАНЦЫ" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке
Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Третий этап форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" начнется в Крыму 10 сентября.
"Мы впервые проводим Тавриду осенью, это завершающие в 2019 году смены – "Таврида танцы", "Таврида арт" и "Таврида лит". Они пройдут в новом формате: территория превратится в "арт-резиденцию", и вся инфраструктура будет предоставлена участникам для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений", - уточнил руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин, добавив, что "традиционным останется грантовый конкурс: все, у кого есть отличный проект, получат шанс представить творческую идею и выиграть до 3 млн рублей на ее реализацию".
13-ая смена форума "Таврида танцы" пройдет с 10 по 16 сентября (первые 12 смен прошли с 11 мая по 10 августа). Она объединит 200 молодых танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России: классика, контемп, модерн, джаз-фанк, дэнсхолл и другие.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ" (проходил с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 г.).
Фестиваль Таврида – АРТ
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100000
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