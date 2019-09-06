"Таврида 5.0" стартует в Крыму в формате арт-резиденции

"Мы впервые проводим Тавриду осенью, это завершающие в 2019 году смены – "Таврида танцы", "Таврида арт" и "Таврида лит". Они пройдут в новом формате: территория превратится в "арт-резиденцию", и вся инфраструктура будет предоставлена участникам для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений", - уточнил руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин, добавив, что "традиционным останется грантовый конкурс: все, у кого есть отличный проект, получат шанс представить творческую идею и выиграть до 3 млн рублей на ее реализацию".