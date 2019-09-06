"Таврида 5.0" стартует в Крыму в формате арт-резиденции

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Третий этап форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" начнется в Крыму 10 сентября.
"Мы впервые проводим Тавриду осенью, это завершающие в 2019 году смены – "Таврида танцы", "Таврида арт" и "Таврида лит". Они пройдут в новом формате: территория превратится в "арт-резиденцию", и вся инфраструктура будет предоставлена участникам для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений", - уточнил руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин, добавив, что "традиционным останется грантовый конкурс: все, у кого есть отличный проект, получат шанс представить творческую идею и выиграть до 3 млн рублей на ее реализацию".
13-ая смена форума "Таврида танцы" пройдет с 10 по 16 сентября (первые 12 смен прошли с 11 мая по 10 августа). Она объединит 200 молодых танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России: классика, контемп, модерн, джаз-фанк, дэнсхолл и другие.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ" (проходил с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 г.).