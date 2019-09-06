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РИА Новости

Семье спецназовца, погибшего при задержании Атамбаева, вручили медаль

11:27 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 6 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вручил медаль семье погибшего при задержании бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева спецназовца Усенбека Ниязбекова, сообщили РИА Новости в пятницу в президентской пресс-службе.
Жээнбеков в пятницу встретился с матерью, женой, братом и сыном погибшего. В конце августа президент наградил Ниязбекова посмертно медалью за "личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга".
"Президент вручил родным Ниязбекова медаль "Эрдик" ("Мужество" - ред.)", - заявили в пресс-службе.
Как рассказали в аппарате главы государства, президент выразил свои соболезнования семье погибшего бойца спецназа и отметил, что тот всю свою жизнь посвятил служению родине, обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране. Успешно участвовал в ряде спецопераций по ликвидации террористических формирований, удостоен различных ведомственных наград органов национальной безопасности.
"Гибель Усенбека Ниязбекова является большой потерей не только для его семьи и близких, но и для государства", - приводит слова Жээнбекова его пресс-служба.
Алмазбек Атамбаев
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Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец, Ниязбеков, погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Сооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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