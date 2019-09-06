Семье спецназовца, погибшего при задержании Атамбаева, вручили медаль

БИШКЕК, 6 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вручил медаль семье погибшего при задержании бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева спецназовца Усенбека Ниязбекова, сообщили РИА Новости в пятницу в президентской пресс-службе.

Жээнбеков в пятницу встретился с матерью, женой, братом и сыном погибшего. В конце августа президент наградил Ниязбекова посмертно медалью за "личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга".

"Президент вручил родным Ниязбекова медаль "Эрдик" ("Мужество" - ред.)", - заявили в пресс-службе.

Как рассказали в аппарате главы государства, президент выразил свои соболезнования семье погибшего бойца спецназа и отметил, что тот всю свою жизнь посвятил служению родине, обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране. Успешно участвовал в ряде спецопераций по ликвидации террористических формирований, удостоен различных ведомственных наград органов национальной безопасности.

"Гибель Усенбека Ниязбекова является большой потерей не только для его семьи и близких, но и для государства", - приводит слова Жээнбекова его пресс-служба.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец, Ниязбеков, погиб.