Собянин заявил, что без мегаполисов регионы "окунутся в нищету"

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.