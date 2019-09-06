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РИА Новости

Собянин заявил, что без мегаполисов регионы "окунутся в нищету"

11:26 06.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва, помимо того, что обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, приезжающих из Подмосковья и близлежащих городов, она еще (дает) 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране за счет своей экономики. Вообще агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащий регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву", - заявил Собянин в эфире "Россия 24".
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Мэр напомнил, что Москва перечисляет в федеральный бюджет около 2 триллионов рублей, которые позволяют выровнять бюджетную обеспеченность других регионов.
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Сергей СобянинОбщество
Популярные комментарии
Если не платить налоги Москве то регионы будут процветать. Офисный планктон соки выжимает из регионов.
6 сентября, 11:44
Антуан Антошечкин
77001115
В Питере например промышленность и производство работает, а Москва окромя менеджеров ни чего не производит. Без Москвы будет жить удобней.
6 сентября, 11:47
Антуан Антошечкин
65100221
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