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РИА Новости

Почти 75 тысяч туристов посетили зону отчуждения ЧАЭС в этом году

11:24 06.09.2019 (обновлено: 11:56 06.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧАЭС
ЧАЭС
© РИА Новости / Стрингер
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ЧАЭС. Архивное фото
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Новый рекорд посещаемости зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции установлен в 2019 году, в течении восьми месяцев ее посетили почти 75 тысяч туристов, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74671 турист за 8 месяцев. Только за август 2019 года зону посетило 14416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти", - говорится в сообщении.
В одном из коллекторов в центре Москвы
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Пойду туда, не знаю куда: путеводитель туриста-экстремалаПойти туда, откуда никто не возвращался, увидеть то, чего не бывает, поседеть от ужаса, но получить дозу адреналина. Таков новый тренд среди путешественников-экстремалов. Он называется "темный туризм".
По данным пресс-службы, в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей - 13 наземных, пять водных и три воздушных маршрута. Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов, отмечают в агентстве.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Тема Чернобыльской аварии вновь привлекла к себе большое внимание в этом году после выхода на американском телеканал НВО сериала "Чернобыль", посвященного тем событиям. По оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), сериал сейчас является самым популярным телешоу в истории.
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