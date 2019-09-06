Почти 75 тысяч туристов посетили зону отчуждения ЧАЭС в этом году

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Новый рекорд посещаемости зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции установлен в 2019 году, в течении восьми месяцев ее посетили почти 75 тысяч туристов, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74671 турист за 8 месяцев. Только за август 2019 года зону посетило 14416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей - 13 наземных, пять водных и три воздушных маршрута. Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов, отмечают в агентстве.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.