Врачи рассказали о состоянии найденного в красноярской тайге ребенка

Мальчик из деревни Березовка в Ирбейском районе пропал в четверг вечером. По предварительной версии, вечером отец мальчика ушел в лес за грибами, дома с четырьмя детьми осталась жена. Старшему из детей - четыре года. Мать отвлеклась и зашла в дом, а когда вернулась, не обнаружила на месте старшего сына. Трехлетний брат пояснил, что ребенок открыл калитку и ушел в лес. В поисках участвовали более 300 человек – полицейских, спасателей, волонтеров и местных жителей. Днем в пятницу в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что мальчик найден живым. В СК региона пояснили, что ребенка обнаружили "живым и здоровым" в болоте на расстоянии километра от поселка.