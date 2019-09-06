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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии найденного в красноярской тайге ребенка

11:22 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на тайгу
Вид на тайгу
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на тайгу. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Ребенок, потерявшийся в тайге Ирбейского района Красноярского края в четверг вечером и найденный днем в пятницу, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Мальчик из деревни Березовка в Ирбейском районе пропал в четверг вечером. По предварительной версии, вечером отец мальчика ушел в лес за грибами, дома с четырьмя детьми осталась жена. Старшему из детей - четыре года. Мать отвлеклась и зашла в дом, а когда вернулась, не обнаружила на месте старшего сына. Трехлетний брат пояснил, что ребенок открыл калитку и ушел в лес. В поисках участвовали более 300 человек – полицейских, спасателей, волонтеров и местных жителей. Днем в пятницу в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что мальчик найден живым. В СК региона пояснили, что ребенка обнаружили "живым и здоровым" в болоте на расстоянии километра от поселка.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
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"Мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает, но тем не менее он госпитализирован в районную больницу в детское отделение. Необходимо понаблюдать – все-таки ребенок, он напуган", - сказал собеседник агентства.
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