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РИА Новости

В Сети высмеяли слова украинского депутата о "запугивании" России ракетами

11:18 06.09.2019 (обновлено: 17:12 06.09.2019)
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© КБ "Южное"Украинский ракетный комплекс "Гром-2"
Украинский ракетный комплекс Гром-2
© КБ "Южное"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли депутата Киевсовета от партии "Свобода" Юрия Сиротюка, призвавшего власти использовать неядерные силы Украины, чтобы "запугать" Россию.
По его словам, ядерного арсенала у страны нет, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета. Поэтому Сиротюк предложил пригрозить Москве космической ракетой с прикрепленной к ней боеголовкой "с камушками и динамитом".
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Интернет-пользователей поразила идея депутата. Как отмечали комментаторы, такие мысли объясняются только проблемами с психикой.
"Похоже, в голове у него камушки, все, что угодно, но не мозги", — отметил Александр Очерикин.
"Украинские депутаты "с камушками" в голове сами по себе есть страшное оружие", — пошутил K. Yuri.
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Другие предположили, какое еще "прогрессивное оружие" сможет придумать Украина для "устрашения" России.
"О как страшно… А рогатками они не хотят запугать Россию?" — написал Igor Samarsky‏.
"Я тоже в детстве пугал соседей при помощи ракет с камушками", — отметил @gaspryan13.
"Катапульту и каменные ядра еще", — предложил Дмитрий Кузнецов.
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Популярные комментарии
Нет в наших странах важнее проблем. На Украине - хоть как, но запугать Россию. В России - позлорадствовать, что стало с Украиной, и что с ней еще будет...
6 сентября, 12:25
GPGiacomo Pirandello
2100020
А куском сала кинуть в Россию... слабо? Ой напугают.
6 сентября, 11:48
PCProstoy Chitatel
5161000
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