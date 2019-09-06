В Сети высмеяли слова украинского депутата о "запугивании" России ракетами

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли депутата Киевсовета от партии "Свобода" Юрия Сиротюка, призвавшего власти использовать неядерные силы Украины, чтобы "запугать" Россию.
По его словам, ядерного арсенала у страны нет, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета. Поэтому Сиротюк предложил пригрозить Москве космической ракетой с прикрепленной к ней боеголовкой "с камушками и динамитом".
Интернет-пользователей поразила идея депутата. Как отмечали комментаторы, такие мысли объясняются только проблемами с психикой.
"Похоже, в голове у него камушки, все, что угодно, но не мозги", — отметил Александр Очерикин.
"Украинские депутаты "с камушками" в голове сами по себе есть страшное оружие", — пошутил K. Yuri.
Вчера, 17:12РИА НовостиКаменный век
Другие предположили, какое еще "прогрессивное оружие" сможет придумать Украина для "устрашения" России.
"О как страшно… А рогатками они не хотят запугать Россию?" — написал Igor Samarsky.
"Я тоже в детстве пугал соседей при помощи ракет с камушками", — отметил @gaspryan13.
"Катапульту и каменные ядра еще", — предложил Дмитрий Кузнецов.