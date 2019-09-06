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РИА Новости

Минтруд хочет увеличить суточные для госслужащих до 300 рублей

11:17 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Портфель чиновника. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Минтруд хочет увеличить максимальный размер суточных, выплачиваемых федеральным госслужащим в командировках по России, до 300 рублей в день, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее сообщалось, что профсоюзы хотят уравнять командировочные для госслужащих и негосударственных работников и привязать их к реальным расходам. Согласно постановлению правительства от 2002 года, сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов выплачивается 100 рублей за каждый день командировки.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
26 июня, 16:23РИА Новости
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
"Размер суточных за каждый день нахождения гражданского служащего в служебной командировке на территории Российской Федерации определяется руководителем каждого государственного органа в пределах, не превышающих 300 рублей ", - говорится в тексте документа.
Соответствующие изменения вносятся в порядок и условия командирования федеральных государственных гражданских служащих.
Суточные возмещаются за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздники, а также за дни в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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