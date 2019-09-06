Минтруд хочет увеличить суточные для госслужащих до 300 рублей

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Минтруд хочет увеличить максимальный размер суточных, выплачиваемых федеральным госслужащим в командировках по России, до 300 рублей в день, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что профсоюзы хотят уравнять командировочные для госслужащих и негосударственных работников и привязать их к реальным расходам. Согласно постановлению правительства от 2002 года, сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов выплачивается 100 рублей за каждый день командировки.

"Размер суточных за каждый день нахождения гражданского служащего в служебной командировке на территории Российской Федерации определяется руководителем каждого государственного органа в пределах, не превышающих 300 рублей ", - говорится в тексте документа.

Соответствующие изменения вносятся в порядок и условия командирования федеральных государственных гражданских служащих.