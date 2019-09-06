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РИА Новости

Глава администрации Гонконга не согласна с понижением рейтинга Fitch

11:16 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид на Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм не согласна с понижением рейтинга специального административного района агентством Fitch Ratings, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Гонконга в иностранной валюте до "AA" с "AA+", установив негативный прогноз по рейтингу. Fitch полагает, что последние события в специальном административном районе также негативно отразились на восприятии международным сообществом качества и эффективности системы управления и верховенства закона в Гонконге и поставили под вопрос стабильность и динамичность его деловой среды.
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Кэрри Лэм заявила, что не согласна с оценкой агентства. По ее мнению, волнения в Гонконге в последние несколько месяцев не повлияли на принцип "Одна страна - две системы" и не нарушили принцип верховенства закона.
"Правительство специального административного района может остановить беспорядки мерами, отвечающими принципам "Одна страна - две системы" и верховенства закона. Напротив, некоторые требования общества нарушают верховенство закона, например, требование к правительству района отпустить всех задержанных, не преследовать и не возбуждать дела против нарушителей закона. Это действительно нарушает принцип верховенства закона, если правительство района согласится на эти требования, международное сообщество может начать негативно рассматривать правовую среду в Гонконге", - приводит ее слова RTHK.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросших из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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