Глава администрации Гонконга не согласна с понижением рейтинга Fitch

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм не согласна с понижением рейтинга специального административного района агентством Fitch Ratings, сообщает телерадиокорпорация Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм не согласна с понижением рейтинга специального административного района агентством Fitch Ratings, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Гонконга в иностранной валюте до "AA" с "AA+", установив негативный прогноз по рейтингу. Fitch полагает, что последние события в специальном административном районе также негативно отразились на восприятии международным сообществом качества и эффективности системы управления и верховенства закона в Гонконге и поставили под вопрос стабильность и динамичность его деловой среды.

Кэрри Лэм заявила, что не согласна с оценкой агентства. По ее мнению, волнения в Гонконге в последние несколько месяцев не повлияли на принцип "Одна страна - две системы" и не нарушили принцип верховенства закона.

"Правительство специального административного района может остановить беспорядки мерами, отвечающими принципам "Одна страна - две системы" и верховенства закона. Напротив, некоторые требования общества нарушают верховенство закона, например, требование к правительству района отпустить всех задержанных, не преследовать и не возбуждать дела против нарушителей закона. Это действительно нарушает принцип верховенства закона, если правительство района согласится на эти требования, международное сообщество может начать негативно рассматривать правовую среду в Гонконге", - приводит ее слова RTHK.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросших из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.