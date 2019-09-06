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РИА Новости

В Тюмени возбудили дело после похорон ветерана в мешке

11:12 06.09.2019 (обновлено: 13:19 06.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Тюменские следователи возбудили уголовное дело из-за того, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке, сообщает региональное управление СК.
Ранее ведомство сообщило, что 91-летнюю труженицу тыла, жившую в пансионате, похоронили в гробу в черном мешке, поскольку в морге отказались ее бесплатно мыть и одевать. Областной департамент соцразвития объявил руководителю учреждения выговор, а 19 августа его уволили.
В пятницу СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность".
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