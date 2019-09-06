В Тюмени возбудили дело после похорон ветерана в мешке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Тюменские следователи возбудили уголовное дело из-за того, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке, сообщает региональное управление СК.

Ранее ведомство сообщило, что 91-летнюю труженицу тыла, жившую в пансионате, похоронили в гробу в черном мешке, поскольку в морге отказались ее бесплатно мыть и одевать. Областной департамент соцразвития объявил руководителю учреждения выговор, а 19 августа его уволили.