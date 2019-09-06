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РИА Новости

В Крыму установили хронологию крушения прогулочного катера

11:06 06.09.2019
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБухта Ласпи в Крыму
Бухта Ласпи в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Прогулочный катер опрокинулся и затонул в районе побережья юго-восточного Крыма спустя примерно 20 минут после выхода в открытое море, все пассажиры были без спасательных жилетов, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.
Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа. Поиски пропавшей женщины продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Капитан судна задержан.
"Установлено, что около 12 часов 40 минут маломерное моторное судно "Камелот" вышло из пгт Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Около 13 часов близ мыса Толстый, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, все спасенные пассажиры допрошены, в отношении них назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, также допрошены в качестве свидетелей лица, принимавшие участие в проведении спасательных и поисковых мероприятий, истребованы классификационные и разрешительные документы на маломерное судно "Камелот".
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