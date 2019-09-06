В Совфеде объяснили, зачем США новые антироссийские санкции

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Призыв конгрессменов США ввести санкции против Москвы после незаконных митингов направлен на подрыв политической стабильности в РФ, заявил РИА Новости в пятницу член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Олег Морозов.

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

"Это правовой нонсенс и конечно же откровенное попрание любых общепринятых представлений о суверенитете государства", - сказал Морозов.

По его словам, это "не просто вмешательство во внутренние дела России". "Но и откровенное поощрение незаконных действий, направленных на подрыв политической стабильности в стране. На фоне имеющейся информации, что незаконные протестные акции не только поддерживались информационно, но и финансировались из-за рубежа, такие действия нельзя расценивать иначе, как планомерную подготовку к массовым беспорядкам в стране", - подчеркнул сенатор.