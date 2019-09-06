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РИА Новости

В Совфеде объяснили, зачем США новые антироссийские санкции

11:06 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Призыв конгрессменов США ввести санкции против Москвы после незаконных митингов направлен на подрыв политической стабильности в РФ, заявил РИА Новости в пятницу член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Олег Морозов.
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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Вчера, 08:55Сказано в эфире
"Незамысловатая тактика". Мнение о призыве в США к новым санкциям против РФВ конгрессе США призвали Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции за "нарушение прав человека" в ходе протестов в Москве. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления конгрессменов.
"Это правовой нонсенс и конечно же откровенное попрание любых общепринятых представлений о суверенитете государства", - сказал Морозов.
По его словам, это "не просто вмешательство во внутренние дела России". "Но и откровенное поощрение незаконных действий, направленных на подрыв политической стабильности в стране. На фоне имеющейся информации, что незаконные протестные акции не только поддерживались информационно, но и финансировались из-за рубежа, такие действия нельзя расценивать иначе, как планомерную подготовку к массовым беспорядкам в стране", - подчеркнул сенатор.
Особенно впечатляет избирательность в реакции Конгресса, добавил он. "Скажем, многомесячные кровавые беспорядки во Франции его не обеспокоили. Очень грубо и откровенно по-хамски ведут себя американские законодатели", - заключил политик.
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Майкл МакколДональд ТрампОлег МорозовСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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