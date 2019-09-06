Университеты Крыма и Китая договорились о сотрудничестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского (КФУ) и Пекинский университет языка и культуры договорились о сотрудничестве по целому ряду гуманитарных проектов, сообщает пресс-служба КФУ.

"В ходе визита делегации Крымского федерального университета в Пекинский университет языка и культуры стороны обсудили сотрудничество в области дистанционного обучения студентов ведущего вуза полуострова китайскому языку, проведения летних школ в Пекине и на базе филиала КФУ в Ялте, а также различных обменных программ и совместных научных исследований", - говорится в сообщении.

При этом директор ялтинской гуманитарно-педагогической академии КФУ Александр Глузман почеркнул, что сотрудничество с Пекинским университетом языка и культуры позволит вывести на новый уровень преподавание китайского языка в вузе.

В свою очередь, начальник управления международной деятельности КФУ Александр Мащенко отметил, что университет является крупным центром по подготовке иностранных студентов.

"В данный момент в КФУ им. В. И. Вернадского обучается порядка 2500 иностранцев из 59 стран мира, включая Китайскую Народную Республику", - приводит словам Мащенко пресс-служба вуза.