Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T11:05Z
https://ria.ru/20190906/1558382694.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/86/1552148604_0:99:3072:1827_1036x0_80_0_0_ddb92cc2d2521e736c0f2c4db5f2a6de.jpg
РИА Новости

Университеты Крыма и Китая договорились о сотрудничестве

11:05 06.09.2019
129
© Фото : Пресс-служба Крымского федерального университетаКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
© Фото : Пресс-служба Крымского федерального университета
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского (КФУ) и Пекинский университет языка и культуры договорились о сотрудничестве по целому ряду гуманитарных проектов, сообщает пресс-служба КФУ.
"В ходе визита делегации Крымского федерального университета в Пекинский университет языка и культуры стороны обсудили сотрудничество в области дистанционного обучения студентов ведущего вуза полуострова китайскому языку, проведения летних школ в Пекине и на базе филиала КФУ в Ялте, а также различных обменных программ и совместных научных исследований", - говорится в сообщении.
Посол РФ в КНР Андрей Денисов. Архивное фото
18 марта, 07:58Празднование пятилетия воссоединения Крыма с Россией
Российский посол пообещал содействовать развитию связей Крыма с Китаем
При этом директор ялтинской гуманитарно-педагогической академии КФУ Александр Глузман почеркнул, что сотрудничество с Пекинским университетом языка и культуры позволит вывести на новый уровень преподавание китайского языка в вузе.
В свою очередь, начальник управления международной деятельности КФУ Александр Мащенко отметил, что университет является крупным центром по подготовке иностранных студентов.
"В данный момент в КФУ им. В. И. Вернадского обучается порядка 2500 иностранцев из 59 стран мира, включая Китайскую Народную Республику", - приводит словам Мащенко пресс-служба вуза.
Пекинский университет языка и культуры подготовил порядка 200 тысяч иностранных студентов из 183 стран мира. В настоящее время в нем учатся 12 тысяч иностранцев из нескольких десятков государств, включая Россию.
Самолеты. Архивное фото
13 сентября 2016, 16:55РИА Новости
Власти Крыма хотят наладить чартерные рейсы с КитаемВ Крым прибыла первая официальная организованная группа туристов из Китая. Визит еще двух намечен на ноябрь и декабрь.
400001
Обсудить 0
Крымский федеральный университетПекинский университетКитайКрымОбщество
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассказал о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом
РИА
Новости
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
В Совфеде объяснили, зачем США новые антироссийские санкции
Вид на набережную города Судака
Греческая делегация посетит Крым
Памятник участникам боев на реке Халхин-Гол
В Монголии открыли памятник солдатам, павшим на Халхин-Голе
Лента
новостей
Бухта Ласпи в Крыму
В Крыму установили хронологию крушения прогулочного катера
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео надеется, что новое руководство Украины "оживит" нормандский формат
Истребители-бомбардировщики Су-34
СМИ сообщили о столкновении двух Су-34 в небе над Липецком
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров приветствовал участников антитеррористической конференции в Москве
Гитанас Науседа
Президент Литвы заявил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении России
Мыс Фиолент
Крым готов стать одной из площадок проведения летней Олимпиады
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главные принципы в век цифровизации
Столкновение автомобиля ГАЗ 3310, микроавтобуса Мерседес и грузового автомобиля на трассе Таврида в Крыму. 6 сентября 2019
В Крыму на трассе "Таврида" микроавтобус столкнулся с грузовиком
Вид Анкары
В Турции испытали крылатую ракету, способную уничтожать бетонные укрепления
Шарль Мишель
Преемник Туска обозначил свои взгляды на отношения ЕС с Россией и Китаем
Сотрудница полиции
Установлена личность женщины, пропавшей после крушения катера в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния