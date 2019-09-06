Экспериментировать с системой выборов можно и нужно, заявил Собянин

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ломать традиционную классическую избирательную систему нельзя, но нужно экспериментировать, чтобы выборы стали привлекательными для избирателя, но при этом гарантировали тайну голосования и корректный учёт голосов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Экспериментировать в области выборов чрезвычайно сложно. Классическая система - традиционная система. Ломать её, конечно, нельзя, но тем не менее, на мой взгляд, экспериментировать возможно и нужно",- сказал Собянин, выступая на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

По его словам, при введении в Москве электронного голосования перед разработчиками системы стояла сложнейшая технологическая задача - сделать процедуру голосования простой и привлекательной для избирателя, с одной стороны, а с другой стороны, гарантировать тайну голосования и корректный учёт голосов, обеспечить прозрачность процедуры для избирателей.

"Добиться этого удалось, применив целый ряд уникальных технических решений и технологий",- отметил он.

Собянин добавил, что система выборов по бумажным бюллетеням является достижением цивилизации, которое нужно защищать в силу того, что в процессе участвуют тысячи членов избирательных комиссий, тысячи наблюдателей и так далее. "Те технологии, которые мы применяем сегодня при использовании бумажного бюллетеня, они, конечно, современны: появляются КОИБЫ, появляются электронные услуги на портале госуслуг, но все заканчивается одним - человек должен прийти на избирательный участок, заполнить избирательный бюллетень",- сказал градоначальник.

По его словам, сегодня население привыкло получать услуги в электронном виде, "и все меньше людям становится понятен классический способ" голосования. "Во многих странах были попытки перевода голосования на электронное, без явки на избирательные участки. Те страны, которые проводили эксперименты, отказались от этого способа. В Эстонии, насколько я знаю, этот способ прижился, но это единичные примеры", - отметил глава города.

По его словам, при этом есть проблема, которая связана с пассивностью избирателей.

"Все меньше и меньше явка на выборах. Это не связано с конкурентностью. Это процессы, которые происходят во всем мире и на всех выборах, особенно это касается местных выборов, где явка падает до 15%. Это означает, что мы избираем политиков, руководителей путём меньшинства населения. Это меньшинство пришедших на выборы", - отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что электронное голосование, которое как эксперимент пройдёт в столице 8 сентября, даст ответ на вопрос, может ли такая технология существовать или нет, может она привлечь избирателей.

На конференции Собянин вместе с главой ЦИК Эллой Памфиловой и первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко осмотрел цифровое оборудование, которое будет представлено на голосовании, в том числе, электронные терминалы, комплексы обработки избирательных бюллетеней, элементы системы видеонаблюдения.