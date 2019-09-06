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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин назвал главные принципы в век цифровизации

10:54 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Открытость и легитимность выборов, честная конкуренция, диалог и уважение к оппонентам, безусловная ценность прав и свобод граждан остаются в век технологических изменений непреходящими принципами, заявил президент РФ Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
Обращение президента зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, оно также опубликовано на сайте Кремля.
Президент отметил, что форум собрал в Москве участников из более чем 30 стран, которым предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием законодательства и правоприменительной практики, а также обменяться опытом в сфере использования передовых цифровых технологий, которые открывают новые возможности для развития институтов прямой демократии и общественного контроля, для повышения прозрачности избирательных процедур, учёта интересов и мнения каждого избирателя.
"При этом важно помнить, что и в век стремительных технологических изменений ключевыми, непреходящими остаются такие принципы, как открытость, легитимность выборов на всех уровнях, честная конкуренция, диалог и уважение к оппонентам, безусловная ценность прав и свобод граждан", - подчеркнул Путин.
Он выразил уверенность, что решения и рекомендации конференции будут востребованы на практике, и пожелал ее участникам плодотворной работы.
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