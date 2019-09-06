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РИА Новости

Помпео рассказал о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

10:49 06.09.2019 (обновлено: 10:50 06.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тесное сотрудничество с Россией в области контртеррорризма помогло спасти жизни американцев, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Daily Signal.
"Я очень близко сотрудничал (с Россией) в области контртерроризма. Мы вели очень близкое сотрудничество. Я убежден, что в результате этого близкого сотрудничества и совместной работы мы спасли жизни американцев. Я столь же убежден, что мы спасли жизни россиян, и, если честно, жизни людей по всему миру, объединив наши усилия в области контртерроризма", - сказал госсекретарь.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
4 сентября, 13:16РИА Новости
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Помпео отметил, что поддержание диалога с Россией необходимо. "В любых отношениях есть такой элемент, который показывает: это те вещи, в которых мы не согласны, а это те области, в которых наши интересы совпадают, даже при том, что наши ценности весьма различны", - подчеркнул Помпео.
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Майк ПомпеоРоссияСШАВ мире
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