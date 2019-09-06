Помпео рассказал о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

"Я очень близко сотрудничал (с Россией) в области контртерроризма. Мы вели очень близкое сотрудничество. Я убежден, что в результате этого близкого сотрудничества и совместной работы мы спасли жизни американцев. Я столь же убежден, что мы спасли жизни россиян, и, если честно, жизни людей по всему миру, объединив наши усилия в области контртерроризма", - сказал госсекретарь.