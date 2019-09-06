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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутские ювелирные компании хотят выйти на рынки Китая, заявил Николаев

10:47 06.09.2019 (обновлено: 11:54 06.09.2019)
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© Depositphotos / Andrey PopovАлмаз
Алмаз
© Depositphotos / Andrey Popov
Алмаз. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ювелирные компании Якутии и власти региона работают над выходом на рынки Китая, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев.
"Не скажу, что на китайском рынке растет спрос на предметы роскоши, наоборот, мы считаем, что в последние годы немножко снизился. Вместе с тем, китайский рынок огромен, учитывая, что в стране живут 1,5 миллиарда человек. Выход на него наших ювелирных фирм - вопрос очень важный, мы этим планомерно занимаемся, работаем, чтобы наши компании могли на этот рынок выйти, занять нишу", - сказал Николаев.
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
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По его словам, для решения этой задачи сейчас создаются коллаборации с ведущими дизайнерскими компаниями, также в регионе обучают своих специалистов. Недавно в Якутии состоялся первый выпуск по ювелирному искусству в Британской школе дизайна.
"Уверен, что такой рост компетенций наших специалистов, мастеров, дизайнеров в области ювелирного искусства позволит выходить на рынки Китая и другие рынки Юго-Восточной Азии", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевКитайЯкутияЭкономика
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