Якутские ювелирные компании хотят выйти на рынки Китая, заявил Николаев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ювелирные компании Якутии и власти региона работают над выходом на рынки Китая, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев.

"Не скажу, что на китайском рынке растет спрос на предметы роскоши, наоборот, мы считаем, что в последние годы немножко снизился. Вместе с тем, китайский рынок огромен, учитывая, что в стране живут 1,5 миллиарда человек. Выход на него наших ювелирных фирм - вопрос очень важный, мы этим планомерно занимаемся, работаем, чтобы наши компании могли на этот рынок выйти, занять нишу", - сказал Николаев.

По его словам, для решения этой задачи сейчас создаются коллаборации с ведущими дизайнерскими компаниями, также в регионе обучают своих специалистов. Недавно в Якутии состоялся первый выпуск по ювелирному искусству в Британской школе дизайна.

"Уверен, что такой рост компетенций наших специалистов, мастеров, дизайнеров в области ювелирного искусства позволит выходить на рынки Китая и другие рынки Юго-Восточной Азии", - добавил он.