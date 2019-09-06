Турпоток из Японии в Приморье за первое полугодие вырос в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Число туристов из Японии, которые посетили Приморский край за первые шесть месяцев 2019 года, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что с начала действия электронных виз регион посетили более 100 тысяч иностранных туристов, из них 20 тысяч гостей приехали из Японии.

"Мы готовы принимать больше туристов из Страны восходящего солнца. Наши инфраструктуры готовы обслуживать туристов по системе "долгого уикенда", то есть с пятницы по понедельник. Мы бы хотели сделать акцент именно на таком виде отдыха", - пояснил Шестаков.

Он также отметил, что в первом полугодии по числу прибывших туристов неплохо показала себя Франция, были гости из Австралии.

"Но если говорить вообще об отрасли, то массовыми потребителями остаются туристы из соседних стран - это наши ближайшие целевые рынки", - сообщил Шестаков.