Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T10:43Z
https://ria.ru/20190906/1558381463.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/76/1553497653_0:98:2832:1691_1036x0_80_0_0_a8efc0382750ccb42f54375c0c829706.jpg
РИА Новости

Помпео надеется, что новое руководство Украины "оживит" нормандский формат

10:43 06.09.2019
295
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти США надеются, что нынешнее руководство Украины поспособствует "оживлению" нормандского формата, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Daily Signal.
"Мы принимаем активное участие в поиске верного набора решений. Мы надеемся, что решение может быть найдено. Мы также надеемся, что данная смена руководства Украины оживит нормандский формат", - заявил Помпео.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 10:21РИА Новости
В партии Зеленского не исключили расширения "нормандского формата"
"Мы считаем, что существует множество аспектов, с которых мы можем начать, чтобы выйти из сложившегося тупика, я надеюсь, мы достигнем этого. Мы, безусловно, работаем для этой цели", - добавил он.
Помпео отметил, что настроен оптимистично, ожидая, что президент Украины Владимир Зеленский сможет дать новый толчок мирному процессу.
Госсекретарь также отметил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта, одним из таких шагов он назвал возврат на Украину задержанных нарушителей границы из ВМС Украины.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита нормандской четверки
2 сентября, 00:24РИА Новости
В Берлине приступят к подготовке саммита "нормандской" четверки
Помпео добавил, что не будет "делать предположений" относительно того, будет ли США принимать более активное участие в мирных переговорах, если текущий формат не приведет к нахождению решения.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 24 нарушителями границы, в том числе двумя сотрудниками СБУ, были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Они были арестованы, последний раз суд продлевал меру пресечения до 24 октября.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
25 августа, 05:40РИА Новости
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
060024
Обсудить 0
Майк ПомпеоВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В партии Зеленского не исключили расширения "нормандского формата"
РИА
Новости
Шарль Мишель
Преемник Туска обозначил свои взгляды на отношения ЕС с Россией и Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассказал о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах
Лента
новостей
Гитанас Науседа
Президент Литвы заявил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении России
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
В СФ прокомментировали призывы конгрессменов США о санкциях против России
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
Порошенко является свидетелем в пяти уголовных делах, заявил адвокат
Пропеллер самолета
В Хабаровском крае по тревоге подняли истребительный полк
Украинский военный
Киев не выполняет требования контроля за перемирием, заявили в ДНР
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона хочет обсудить в Париже обеспечение морской безопасности
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
Адвокат Порошенко объяснил, почему он не придет в пятницу на допрос
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
В Совфеде объяснили, зачем США новые антироссийские санкции
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович и Новак договорились провести трехсторонку по газу в сентябре
Вид Анкары
В Турции испытали крылатую ракету, способную уничтожать бетонные укрепления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния