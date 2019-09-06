Помпео надеется, что новое руководство Украины "оживит" нормандский формат

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти США надеются, что нынешнее руководство Украины поспособствует "оживлению" нормандского формата, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Власти США надеются, что нынешнее руководство Украины поспособствует "оживлению" нормандского формата, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Daily Signal

"Мы принимаем активное участие в поиске верного набора решений. Мы надеемся, что решение может быть найдено. Мы также надеемся, что данная смена руководства Украины оживит нормандский формат", - заявил Помпео.

"Мы считаем, что существует множество аспектов, с которых мы можем начать, чтобы выйти из сложившегося тупика, я надеюсь, мы достигнем этого. Мы, безусловно, работаем для этой цели", - добавил он.

Помпео отметил, что настроен оптимистично, ожидая, что президент Украины Владимир Зеленский сможет дать новый толчок мирному процессу.

Госсекретарь также отметил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта, одним из таких шагов он назвал возврат на Украину задержанных нарушителей границы из ВМС Украины.

Помпео добавил, что не будет "делать предположений" относительно того, будет ли США принимать более активное участие в мирных переговорах, если текущий формат не приведет к нахождению решения.