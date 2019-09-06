В Якутии мечтают клонировать мамонта, заявил глава республики

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ученые Якутии в сотрудничестве с японскими и корейскими коллегами продолжают работы по клонированию собак и мечтают когда-нибудь клонировать мамонта, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава республики Айсен Николаев.

"Клонированием собак, других животных у нас занимается Северо-Восточный федеральный университет с корейскими и японскими учеными. Мы ведем эти работы, и наша мечта - пока мечта - что когда-нибудь мы сможем клонировать мамонта", - сказал Николаев.

По его словам, вероятно, это мечта ученых со всего мира, но основные останки мамонта находятся на территории Якутии.

"Мы считаем, что в этой компетенции как раз, в изучении фауны ледникового периода, возможном восстановлении, лучше у нас. Теоретически, все животные могут быть клонированы. Но пока идут собаки - есть интерес, нарабатываются технологии, а мамонт - это мечта", - отметил глава республики.

Он уточнил, что до клонирования мамонта еще очень далеко, нужно сначала найти живую клетку.

"Как только живая клетка будет выделена, дальше дело техники", - отметил Николаев.