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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии мечтают клонировать мамонта, заявил глава республики

10:39 06.09.2019 (обновлено: 11:48 06.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Республики Саха Айсен Николаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Саха Айсен Николаев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ученые Якутии в сотрудничестве с японскими и корейскими коллегами продолжают работы по клонированию собак и мечтают когда-нибудь клонировать мамонта, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава республики Айсен Николаев.
"Клонированием собак, других животных у нас занимается Северо-Восточный федеральный университет с корейскими и японскими учеными. Мы ведем эти работы, и наша мечта - пока мечта - что когда-нибудь мы сможем клонировать мамонта", - сказал Николаев.
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По его словам, вероятно, это мечта ученых со всего мира, но основные останки мамонта находятся на территории Якутии.
"Мы считаем, что в этой компетенции как раз, в изучении фауны ледникового периода, возможном восстановлении, лучше у нас. Теоретически, все животные могут быть клонированы. Но пока идут собаки - есть интерес, нарабатываются технологии, а мамонт - это мечта", - отметил глава республики.
Он уточнил, что до клонирования мамонта еще очень далеко, нужно сначала найти живую клетку.
"Как только живая клетка будет выделена, дальше дело техники", - отметил Николаев.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевКосмос - РИА НаукаСеверо-Восточный федеральный университетВладивостокРоссияЯкутияРИА Наука
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