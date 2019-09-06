Преемник Туска обозначил свои взгляды на отношения ЕС с Россией и Китаем

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Преемник Дональда Туска на посту главы Евросовета Шарль Мишель обозначил свои внешнеполитические приоритеты, заявив, что ЕС должен отстаивать собственные интересы, чтобы не стать жертвой торговых войн США, защищать позиции перед лицом усиливающегося Китая и сохраняющейся угрозы безопасности со стороны РФ.

Как сообщает издание Politico , и.о. премьера Бельгии Мишель, который заступит на пост главы Евросовета только в декабре, выступил на закрытой для прессы встрече с дипломатическим корпусом ЕС.

Будущий глава Евросовета, отвечающий за проведение саммитов глав государств и правительств, отметил, что международные отношения сегодня определяются во многом соперничеством между США и Китаем, но Европа "не должна быть жертвой американо-китайской напряженности", так как у нее есть собственные интересы.

Мишель также призвал ЕС отстаивать свои позиции перед лицом Китая, который "действует с повышенной уверенностью в себе и напористостью". По мнению преемника Туска, в отношениях с Пекином необходимо стратегическое партнерство, но "без наивности".

Он также заявил, что ЕС должен противостоять угрозе в сфере безопасности со стороны России "на восточной границе", цитирует его издание. При этом Мишель отметил, что "Россия остается соседом, и следует учитывать эту реальность".

Ранее Мишель уже называл себя "убежденным европейцем, но не наивным". Он выступал с позиции, что санкции против РФ и разногласия с ней не должны быть препятствием для попыток открыть с Москвой каналы диалога.

Бельгийский премьер еще в сентябре 2016 года с трибуны ООН выступил за отказ от "логики противостояния с Россией", отметив общность интересов с российской стороной. Позже Мишель заявил о необходимости вести от имени ЕС более интенсивный диалог с Россией по международным проблемам - и не только по ситуации на Украине, но и о положении дел на южных рубежах Европы.

Первый визит Мишеля в Москву состоялся в январе прошлого года, тогда он провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, а в октябре премьер встречался со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Брюсселе.