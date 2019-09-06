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РИА Новости

В СФ прокомментировали призывы конгрессменов США о санкциях против России

10:26 06.09.2019 (обновлено: 10:40 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Призыв конгрессменов США к американскому президенту Дональду Трампу ввести санкции против Москвы после несанкционированных митингов является вмешательством в выборы в РФ, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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"Да, разумеется, подобные призывы являются вмешательством США в российские выборы", - отметил Косачев.
Единый день голосования пройдет 8 сентября.
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Константин КосачевРоссияСШАВ мире
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