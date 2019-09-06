В СФ прокомментировали призывы конгрессменов США о санкциях против России

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Призыв конгрессменов США к американскому президенту Дональду Трампу ввести санкции против Москвы после несанкционированных митингов является вмешательством в выборы в РФ, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.