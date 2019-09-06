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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Молдавии возбудили уголовное дело против беглого олигарха Плахотнюка

10:22 06.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. МВД Молдавии возбудило уголовное дело против олигарха и бывшего председателя Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, сообщил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.
"По моему настоянию начат уголовный процесс, в котором фигурирует Плахотнюк. Мы накапливаем информацию, а затем передадим ее в прокуратуру", – заявил Нэстасе в эфире местного телеканала N4.
При этом говорить о том, что именно лежит в основе претензий к олигарху, министр отказался. "Преждевременно говорить, на каком основании был начат этот процесс", – подчеркнул Нэстасе.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.
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Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. Олигарх находится за пределами Молдавии.
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Политический кризис в МолдавииВладимир ПлахотнюкАндрей НэстасеМолдавияВ мире
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