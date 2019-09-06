В Молдавии возбудили уголовное дело против беглого олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. МВД Молдавии возбудило уголовное дело против олигарха и бывшего председателя Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, сообщил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

"По моему настоянию начат уголовный процесс, в котором фигурирует Плахотнюк. Мы накапливаем информацию, а затем передадим ее в прокуратуру", – заявил Нэстасе в эфире местного телеканала N4

При этом говорить о том, что именно лежит в основе претензий к олигарху, министр отказался. "Преждевременно говорить, на каком основании был начат этот процесс", – подчеркнул Нэстасе.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.