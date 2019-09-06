В партии Зеленского не исключили расширения "нормандского формата"

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату". Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что США довольны "нормандским форматом", но готовы принять участие и в других встречах по Украине.
"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено. Мы очень активно работаем над этим вопросом", - цитирует Арахамию агентство "РБК-Украина".