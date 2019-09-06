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РИА Новости

Стоимость двигателя ПД-14 ниже зарубежных аналогов, заявили в ОДК

10:20 06.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТурбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Турбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Турбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые технологии были разработаны для создания двигателя ПД-14, однако стоимость подготовки к его производству существенно ниже зарубежных аналогов, заявил РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
Ранее в Италии был задержан топ-менеджер ОДК Александр Коршунов. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы. В обвинительном заключении поясняется, что Коршунов занимает высокий пост в ОДК, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14.
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"Я бы не хотел отвечать даже в общих чертах, так как эти цифры можно трактовать по-разному. Включать ли в сумму техперевооружение, создание новых технологий и так далее? Большой объем работ по двигателю проделали и другие холдинги Ростеха, их вклад тоже следует учитывать. Мы с вами знаем, что стоимость зависит от наличия НТЗ (научно-технического задела - ред.), готовности производственной базы, от его тяги, от его габаритов. Это не секрет, но пока мы цифру давать не будем. Могу сказать лишь, что стоимость проекта ПД-14 существенно ниже тех двигателей, которые создавались в этом классе мощности за рубежом", - сказал Шмотин.
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 планируется начать в 2020 году.
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Объединенная двигателестроительная корпорацияМС-21РостехБезопасность
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