В Крыму задержали капитана затонувшего катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крым, капитан судна задержан, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.

Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа. Поиски пропавшей женщины продолжаются.

"По результатам проверки в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, судоводитель задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.