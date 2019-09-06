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РИА Новости

В Крыму задержали капитана затонувшего катера

10:19 06.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крым, капитан судна задержан, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.
Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа. Поиски пропавшей женщины продолжаются.
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"По результатам проверки в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, судоводитель задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
"Следственные действия на месте происшествия сегодня продолжатся", - подчеркнули в ведомстве.
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