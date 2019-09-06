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РИА Новости

Мугабе войдет в историю Африки, уверен эксперт

10:19 06.09.2019 (обновлено: 10:24 06.09.2019)
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Роберт Мугабе . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, скончавшийся в возрасте 95 лет, легендарная личность, продемонстрировавший эволюцию от яркого лидера антиколониального движения и дальновидного руководителя молодой страны к политику, готовому практически на все, лишь бы удержаться на посту, он войдет в историю как всей Африки, так и Зимбабве, заявил РИА Новости главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет, сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
Роберт Мугабе
Вчера, 08:15РИА Новости
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
"Мугабе был в свое время одним из самых ярких медийно привлекательных лидеров африканских государств, а до этого - движения за освобождение от колониального ига. Он привел Южную Родезию к окончательной независимости, установил правление черного большинства и на протяжении длительного времени демонстрировал разумный, дальновидный подход развития освободившейся страны, потому что в отличие от некоторых других освободившихся стран, которые вытесняли белое меньшинство из экономики, Мугабе понимал, что для успех страны необходимо сохранение внутренней стабильности. На протяжении первых 15 лет независимости Зимбабве развивалась, и белое меньшинство чувствовало себя комфортно", - сказал Лукьянов.
Однако с возрастом Мугабе изменил характер своего правления. "По мере того как Мугабе старел, а проблемы нарастали, представить себе уход от власти он, как и многие другие африканские лидеры не мог. В Зимбабве начались все те же эксцессы, что были во многих других странах, в том числе перераспределение собственности под лозунгом социальной справедливости, изгнание или давление на белых фермеров, которые составляли значительную часть сельского хозяйства", - пояснил эксперт.
"И, к сожалению, в результате, насколько ярко и блистательно Мугабе начинал, настолько жалко он закончил, когда два года назад в возрасте 93 лет в очередной раз переизбравшись на пост президента и столкнувшись с отторжением уже своих же сторонников, военных, просто умолял править еще хотя бы недели две. Это яркий человек, который, конечно, войдет в историю и Африки, и Зимбабве, но с другой стороны – свидетельство того, как важно вовремя уйти", - заключил Лукьянов.
Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов. -0-
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Роберт МугабеАфрикаЗимбабвеВ мире
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