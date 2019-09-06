В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка

КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. В Красноярском крае нашли потерявшегося накануне ребенка. Об этом РИА Новости сообщили в местном главке МЧС.

Четырехлетний мальчик пропал из дома в деревне Березовка Ирбейского района, где находился с матерью и тремя младшими детьми.

Поисковая группа обнаружила его следы в лесу примерно в полутора километрах. После нашли и самого ребенка.

"Мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает, но тем не менее он госпитализирован в районную больницу в детское отделение. Необходимо понаблюдать – все-таки ребенок, он напуган", — отметили в краевом Минздраве.

В поисковой операции участвовали более 300 человек — полицейских, спасателей, волонтеров и местных жителей.