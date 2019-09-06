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РИА Новости

В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка

10:16 06.09.2019 (обновлено: 15:08 06.09.2019)
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© Фото : ГУСУСК РФ по Красноярскому краюВ деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края со двора частного домовладения ушел 4-летний мальчик
В деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края со двора частного домовладения ушел 4-летний мальчик
© Фото : ГУСУСК РФ по Красноярскому краю
В деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края со двора частного домовладения ушел 4-летний мальчик
КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. В Красноярском крае нашли потерявшегося накануне ребенка. Об этом РИА Новости сообщили в местном главке МЧС.
Четырехлетний мальчик пропал из дома в деревне Березовка Ирбейского района, где находился с матерью и тремя младшими детьми.
Поисковая группа обнаружила его следы в лесу примерно в полутора километрах. После нашли и самого ребенка.
"Мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает, но тем не менее он госпитализирован в районную больницу в детское отделение. Необходимо понаблюдать – все-таки ребенок, он напуган", — отметили в краевом Минздраве.
В поисковой операции участвовали более 300 человек — полицейских, спасателей, волонтеров и местных жителей.
По данным МВД, в среднем в России ежедневно пропадают 15 детей. Специалисты советуют начинать поиски как можно быстрее. Для этого сначала нужно обратиться в полицию, а после связаться с волонтерами.
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