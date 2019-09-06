В Турции испытали крылатую ракету, способную уничтожать бетонные укрепления

АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Турция провела первые испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2 для уничтожения бетонных бункеров, сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.
"С успехом осуществлены первые испытания первой в Турции крылатой ракеты SOM-B2, которая может быть использована против бетонных укреплений", - написал Варанк в Twitter.
GURUR GÜNÜMÜZ!@SavunmaSanayii öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından @TSKGnkur için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. 🎯🇹🇷 pic.twitter.com/LAUqgMxrQI— Mustafa Varank (@varank) 5 сентября 2019 г.
Ракета разработана инженерами компании TÜBİTAK SAGE под руководством Управления оборонной промышленности Турции, добавил министр.
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