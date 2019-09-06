ЦБ отозвал лицензию у "Поволжского страхового альянса"

"Данное решение принято в связи с нарушением ... порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов ... а также нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России", - говорится в сообщении.