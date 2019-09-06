Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T10:06Z
https://ria.ru/20190906/1558380003.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/49863/35/498633546_0:208:2776:1770_1036x0_80_0_0_6e9e92c657a5667ddf25a5ec80404cfb.jpg
РИА Новости

Поиски ребенка в красноярской тайге осложняет болотистая местность

10:06 06.09.2019
363
© РИА Новости / Александр Селиванов / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Александр Селиванов
Перейти в фотобанк
Лес. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Поиск четырехлетнего мальчика, потерявшегося накануне в тайге в Красноярском крае, осложняет болотистая местность, сообщили РИА Новости в волонтерском движении "Поиск пропавших детей".
Мальчик из деревни Березовка в Ирбейском районе пропал в четверг вечером. По предварительной версии, вечером отец мальчика ушел в лес за грибами, дома с четырьмя детьми осталась жена. Старшему из детей - четыре года. Мать отвлеклась и зашла в дом, а когда вернулась, не обнаружила на месте старшего сына. Трехлетний брат пояснил, что ребенок открыл калитку и ушел в лес. Во время поисков примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00РИА Новости
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
"Людей, задействованных в поисках, много. Это и мы, и полиция, и МЧС. Пока нет никаких новостей. Зона поисков большая – лес, местами болотистый", - сказал собеседник агентства.
В волонтерской организации пояснили, что там, где идут поиски, местами есть перебои с сотовой связью. Из-за этого информация о ходе операции может приходить в Красноярск с задержкой.
Из-за пропажи ребенка региональный главк СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисках участвует более 300 человек – полицейских, спасателей, волонтеров и местных жителей.
000601
Обсудить 0
Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вид на тайгу
Более 300 человек ищут потерявшегося в красноярской тайге мальчика
РИА
Новости
В деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края со двора частного домовладения ушел 4-летний мальчик
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
Поиски пропавшего ребенка, архивное фото
В Вологодской области продолжаются поиски двухлетней девочки
Здание международного аэропорта Челябинск
В аэропорту Челябинска два самолета не смогли приземлиться из-за тумана
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Четырехлетний мальчик ушел один из дома и пропал в красноярской тайге
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
В Эфиопии убили двух сотрудников гуманитарной организации
Вид на тайгу
Врачи рассказали о состоянии найденного в красноярской тайге ребенка
Найденная в Вологодской области девочка
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
Киев намеренно нарушает перемирие, заявили в ДНР
Пещера Трёхглазка
Ученый изучит сталагмиты крымских пещер для моделирования климата Земли
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Адвокат Валентин Рыбин
Адвокат заявил о подготовке обмена заключенными между Украиной и Россией
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Министерство юстиции США
Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
Прокуратура
Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния