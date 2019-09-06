Поиски ребенка в красноярской тайге осложняет болотистая местность

КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Поиск четырехлетнего мальчика, потерявшегося накануне в тайге в Красноярском крае, осложняет болотистая местность, сообщили РИА Новости в волонтерском движении "Поиск пропавших детей".
Мальчик из деревни Березовка в Ирбейском районе пропал в четверг вечером. По предварительной версии, вечером отец мальчика ушел в лес за грибами, дома с четырьмя детьми осталась жена. Старшему из детей - четыре года. Мать отвлеклась и зашла в дом, а когда вернулась, не обнаружила на месте старшего сына. Трехлетний брат пояснил, что ребенок открыл калитку и ушел в лес. Во время поисков примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку.
25 мая 2018, 08:00РИА Новости"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
"Людей, задействованных в поисках, много. Это и мы, и полиция, и МЧС. Пока нет никаких новостей. Зона поисков большая – лес, местами болотистый", - сказал собеседник агентства.
В волонтерской организации пояснили, что там, где идут поиски, местами есть перебои с сотовой связью. Из-за этого информация о ходе операции может приходить в Красноярск с задержкой.
Из-за пропажи ребенка региональный главк СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисках участвует более 300 человек – полицейских, спасателей, волонтеров и местных жителей.