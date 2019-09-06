В Кировской области в Вятку выпустили более 8,5 тысячи мальков стерляди

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Более 8,5 тысяч мальков стерляди выпущено в реку Вятку в городе Вятские Поляны Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выпуск мальков проводят для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам, причиненного хозяйственной деятельностью.
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"В нижнем течении реки Вятки в Вятских Полянах выпустили 8710 мальков стерляди. Вес одной рыбки составил около 3 граммов. Процесс доставки, взвешивания и выпуска рыбы контролировала специальная комиссия, в состав которой входят представители отдела госконтроля и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области и министерства охраны окружающей среды региона", - говорится в сообщении.
По прогнозам специалистов, через 6-8 лет стерлядь начнет нереститься и даст потомство.