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РИА Новости

В Кировской области в Вятку выпустили более 8,5 тысячи мальков стерляди

10:05 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоМальки стерляди
Мальки стерляди
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Мальки стерляди. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Более 8,5 тысяч мальков стерляди выпущено в реку Вятку в городе Вятские Поляны Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выпуск мальков проводят для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам, причиненного хозяйственной деятельностью.
Стерлядь. Архивное фото
7 сентября 2017, 13:32РИА Новости
Руденя: в Селигер выпустили почти 9 тысяч мальков стерляди
"В нижнем течении реки Вятки в Вятских Полянах выпустили 8710 мальков стерляди. Вес одной рыбки составил около 3 граммов. Процесс доставки, взвешивания и выпуска рыбы контролировала специальная комиссия, в состав которой входят представители отдела госконтроля и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области и министерства охраны окружающей среды региона", - говорится в сообщении.
По прогнозам специалистов, через 6-8 лет стерлядь начнет нереститься и даст потомство.
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Кировская областьОбщество
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