В Кировской области в Вятку выпустили более 8,5 тысячи мальков стерляди

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Более 8,5 тысяч мальков стерляди выпущено в реку Вятку в городе Вятские Поляны Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В нижнем течении реки Вятки в Вятских Полянах выпустили 8710 мальков стерляди. Вес одной рыбки составил около 3 граммов. Процесс доставки, взвешивания и выпуска рыбы контролировала специальная комиссия, в состав которой входят представители отдела госконтроля и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области и министерства охраны окружающей среды региона", - говорится в сообщении.