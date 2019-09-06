Меркель обсудила с премьером Госсовета Китая ситуацию в Гонконге

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Находящаяся с визитом в Китае канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном ситуацию в Гонконге и высказала мнение, что необходимо решить этот вопрос мирным путем, сообщает Находящаяся с визитом в Китае канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном ситуацию в Гонконге и высказала мнение, что необходимо решить этот вопрос мирным путем, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Ли Кэцян и Меркель в пятницу провели переговоры в Доме народных собраний. Канцлер ФРГ заявила, что в беседе коснулась гонконгского вопроса. Она высказала мнение, что необходимо разрешить его мирным путем и предпринять все необходимое, чтобы избежать насилия.

Кроме того, Меркель напомнила, что кроме принципа "Одна страна - две системы" есть и соглашение 1984 года, по которому у Гонконга есть "основной закон", и необходимо гарантировать права и свободы, им предусмотренные. Правительство Гонконга ужа подало сигнал, что хочет пойти на диалог, и другой важный сигнал - это решение отозвать законопроект об экстрадиции. Меркель выразила надежду, что на этой основе протестующие пойдут на диалог, воспользовавшись своими гражданскими правами.

Ли Кэцян, в свою очередь, заявил, что в последние несколько недель Гонконг постоянно подвергался влиянию демонстраций и Китай надеется, что что бывшая британская колония сможет избежать волнений. Он добавил, что поддерживает администрацию специального административного района в мерах по пресечению произвола и беспорядков.

"У китайцев есть сила и знания, чтобы уладить свои дела", - заявил он.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросших из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.