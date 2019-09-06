Унесший жизни 30 человек ураган "Дориан" ослаб до первой категории

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан", унесший жизни 30 человек на Багамских островах, ослаб до первой категории, скорость ветра достигает 144 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Синоптики прогнозируют, что "в ближайшие несколько дней ожидается медленное ослабление" "Дориана", однако он остается "мощным ураганом" и продолжит движение рядом или вдоль побережья Северной Каролины. Сейчас "Дориан" находится к юго-востоку от города Уилмингтон и движется в северо-восточном направлении со скоростью 24 километра в час, отмечает телеканал CNN.
В прошлую пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина - объявили режим ЧС из-за его приближения.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Как сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, число жертв урагана в стране возросло до 30.