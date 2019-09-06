Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T09:53Z
https://ria.ru/20190906/1558379610.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155836/17/1558361728_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7010d5592eb315d0a7c8358e525514fb.jpg
РИА Новости

Унесший жизни 30 человек ураган "Дориан" ослаб до первой категории

09:53 06.09.2019
2859
© REUTERS / Dante CarrerПоследствия урагана "Дориан" в Марш-Харборе на Багамских островах
Последствия урагана Дориан в Марш-Харборе на Багамских островах
© REUTERS / Dante Carrer
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан", унесший жизни 30 человек на Багамских островах, ослаб до первой категории, скорость ветра достигает 144 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Синоптики прогнозируют, что "в ближайшие несколько дней ожидается медленное ослабление" "Дориана", однако он остается "мощным ураганом" и продолжит движение рядом или вдоль побережья Северной Каролины. Сейчас "Дориан" находится к юго-востоку от города Уилмингтон и движется в северо-восточном направлении со скоростью 24 километра в час, отмечает телеканал CNN.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32РИА Новости
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
В прошлую пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина - объявили режим ЧС из-за его приближения.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Как сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, число жертв урагана в стране возросло до 30.
000105
Обсудить 1
СШАВ мире
Рекомендуем
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Индонезия построит новую столицу в джунглях
РИА
Новости
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
Ураган Дориан со спутников Метеор
Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины
Ураган Дориан с борта Международной космической станции
Ураган "Дориан" приблизился к побережью Южной Каролины
Лента
новостей
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Полиция в Афганистане
В Афганистане восемь человек погибли при нападении талибов
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы "окунутся в нищету"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова участвует в конференции в Москве после ночного нападения
Здание Центрального банка России в Москве
ЦБ отозвал лицензию у "Поволжского страхового альянса"
В деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края со двора частного домовладения ушел 4-летний мальчик
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Певец Александр Розенбаум во время выступления
Продюсер Розенбаума рассказала о состоянии музыканта после операции
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Британии лишили прав водителя, спровоцировавшего ДТП из-за паука
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Лента новостейМолния