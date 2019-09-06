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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей

09:53 06.09.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ПЕРМЬ, 6 сен - РИА Новости. Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
В четверг на канале профсоюза "Альянс врачей" в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.
Как пояснил в своем обращении заведующий отделением травматологии ГКБ № 6 Александр Ивченков, врачи отделения "вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров". "Мы еле-еле закрываем ночные дежурства. При этом вынуждены совмещать работу в отделении и травматологическом пункте, а потом стоим помногу часов на ногах в операционной. За все переработки, работу по совместительству моим коллегам платят копейки. Мы так больше не можем. Мы устали от отсутствия нормальных условий труда. Мы устали от того, что нашу работу не ценят, и нас не уважают", - подчеркнул Ивченков.
"Прокуратура Пермского края организовала проверку, в том числе по сообщениям в интернете и СМИ, по факту несоблюдения прав работников больницы № 6 в Перми. Соответствующее поручение дано территориальной прокуратуре. Планируется, что сотрудники выйдут на место, встретятся с трудовым коллективом, чтобы оценить ситуацию с правовой точки зрения", - сказали агентству в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры, по результатам проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации. "Важно не только соблюдение прав врачей, но и прав пациентов, потому что в связи с отсутствием медицинского персонала может снизиться квалификация предоставляемой медпомощи", - подчеркнули в прокуратуре.
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