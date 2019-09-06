Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей

Как пояснил в своем обращении заведующий отделением травматологии ГКБ № 6 Александр Ивченков, врачи отделения "вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров". "Мы еле-еле закрываем ночные дежурства. При этом вынуждены совмещать работу в отделении и травматологическом пункте, а потом стоим помногу часов на ногах в операционной. За все переработки, работу по совместительству моим коллегам платят копейки. Мы так больше не можем. Мы устали от отсутствия нормальных условий труда. Мы устали от того, что нашу работу не ценят, и нас не уважают", - подчеркнул Ивченков.