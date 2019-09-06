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РИА Новости

Ученый изучит сталагмиты крымских пещер для моделирования климата Земли

09:51 06.09.2019
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© Ялтинский горно-лесной природный заповедникПещера Трёхглазка
Пещера Трёхглазка
© Ялтинский горно-лесной природный заповедник
Пещера Трёхглазка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Образцы сталагмитов из нескольких известных пещер Крыма как природных архивов о климате Земли в прошлом отобраны для изучения и оценки глобальных циркуляционных моделей прогнозирования будущего климата планеты, сказал журналистам приват-доцент Института геологии Инсбруксого университета (Австрия) Юрий Дублянский.
Дублянский с начала 2000-х годов работает в австрийском университете в рабочей группе по изучению палеоклимата, ученые его группы отбирают образцы сталагмитов в пещерах, расположенных на различных континентах мира для их изотопного анализа.
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"Вроде бы камень (возраст которого исчисляется от тысяч до сотен тысяч лет) берем, разрезаем, анализируем ростовые слои натека и можем вытащить информацию о климате (прошлого), потому что ростовые слои растут из воды, которая выпадает в виде осадков на поверхность земли, и в составе карбонатов слои записывают изотопный состав атмосферной влаги. Из этого можно сделать выводы о путях переноса влаги, температуре и так далее. Эти данные бесценны для верификации климатических моделей", - рассказал ученый журналистам.
Для понимания того, что будет происходить с климатом в будущем, климатологи создают так называемые глобальные циркуляционные модели, рассказал Дублянский. Сейчас существует порядка десяти таких сложнейших моделей, они разрабатываются целыми институтами и требуют огромных вычислительных мощностей.
По его словам, проблема состоит в том, что ученым неизвестно, какая модель адекватна, а какая ошибочна. Для того, чтобы это выяснить, модель "прогоняется" в обратном направлении во времени - моделируется прошлое и полученные данные сравниваются с природными архивами, отметил Дублянский.
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Такими природными архивами являются сталагмиты - натечные минеральные образования, растущие со дна пещер. С помощью уран-ториевого анализа можно с высокой степенью точности (до десятилетия и года) определить дату образования сталагмита и срок его жизни с глубиной датирования до полумиллиона лет, отметил ученый.
Этой работой занимаются сотни ученых в мире, однако на территории России такого рода исследования группой ученых из университета Австрии проводились только на Урале, Алтае и Саянах, сказал Дублянский. Изучались также образцы сталагмитов в пещерах Абхазии. Он отметил, что видит задачей расширение области изучения сталагмитов в пещерах в различных регионах России, и в Крыму в частности.
"В Крыму несколько пещер потенциально пригодны (для этих исследований). Это прежде всего пещера Мраморная, Эминэ Баир Хосар, у нас есть образцы из пещеры Красная (Кизил-Коба), это пещеры, из которых у нас есть образцы и наработки, мы уже знаем возраст натеков. Завтра мы идем в еще две пещеры с коллегами на плато Чатыр-Даг… В Крыму мы продолжаем работу по поиску и анализу подходящих образцов", - сказал Дублянский.
Работы финансируются Инсбрукским университетом. Дублянский отметил, что помощь ему оказывают ученые и спелеологи Крымского федерального университета. Первыми результатами сотрудничества стали две научные публикации. Ученые осмотрели открытую годом ранее пещеру "Таврида", оценив ее геоморфологию. Он отметил, что пещера уникальна, но натечных образований в ней немного, поэтому он будет интересна прежде всего палеонтологам и микробиологам.
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