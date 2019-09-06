Более 300 человек ищут потерявшегося в красноярской тайге мальчика

По предварительной версии, Ирбейском районе в деревне Березовка вечером отец мальчика ушел в лес за грибами. Дома с четырьмя детьми осталась жена, которая оставила двух старших детей на улице, а сама отвлеклась и зашла в дом к младшим детям, а когда вернулась, не обнаружила на месте 4-летнего сына. Трехлетний брат пояснил, что ребенок открыл калитку и ушел в лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку. По данному факту региональный главк СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).