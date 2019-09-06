Более 300 человек ищут потерявшегося в красноярской тайге мальчика

КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Более 300 человек ищут четырехлетнего мальчика в тайге Ирбейского района Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По предварительной версии, Ирбейском районе в деревне Березовка вечером отец мальчика ушел в лес за грибами. Дома с четырьмя детьми осталась жена, которая оставила двух старших детей на улице, а сама отвлеклась и зашла в дом к младшим детям, а когда вернулась, не обнаружила на месте 4-летнего сына. Трехлетний брат пояснил, что ребенок открыл калитку и ушел в лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку. По данному факту региональный главк СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"Более 300 человек разыскивают четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ирбейском районе", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в состав поисковых групп вошли полицейские из ближайших населенных пунктов Зеленогорска, Бородино, Канска, Уярского района. Также к поискам подключились кинологи, сотрудники администрации Ирбейского района, МЧС, волонтеры и местные жители.
В данный момент полицейские устанавливают и опрашивают всех лиц, которые видели малолетнего или общались с ним накануне его исчезновения. В настоящее время полицейские прочесывают тайгу в районе деревни.
4 сентября, 18:40РИА НовостиВ Вологодской области пропала двухлетняя девочка